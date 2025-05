Quais CRIMES que MORAES mandou investigar EDUARDO BOLSONARO no STF? | Conversas Cruzadas

Morando nos Estados Unidos após se licenciar do mandato de deputado federal, Eduardo Bolsonaro virou alvo de uma investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República, para apurar se o filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro vem atuando contra autoridades brasileiras no Exterior. Desde que deixou o Brasil, Eduardo mantém agendas com congressistas republicanos e auxiliares do presidente Donald Trump para tentar emplacar medidas que pressionem o STF no julgamento da trama golpista, defendendo, por exemplo, a imposição de sanções pelo governo norte-americano ao ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que a abertura do inquérito é uma “medida injusta e desesperada”. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (28), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o advogado e professor universitário, Lúcio Paz, e o advogado, ⁠Rafael Coelho Leal, para debater se inquérito contra Eduardo Bolsonaro no STF é justiça ou perseguição. Assista ao programa completo: https://www.youtube.com/live/a43dqrFk6J8?feature=shared #conversascruzadas #debate #eduardobolsonaro #stf #alexandredemoraes