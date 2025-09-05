Publicitário preso por deixar mala com parte de corpo na rodoviária de Porto Alegre matou e concretou própria mãe em 2015

O homem que deixou uma mala na rodoviária de Porto Alegre com parte do corpo de uma mulher foi condenado em 2018 por matar a mãe e concretar o corpo dela dentro de um armário em um apartamento no bairro Mont'Serrat. A idosa tinha 76 anos e levou 13 facadas em 2015. O publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, foi preso preventivamente na quinta-feira (4) e comentou no momento da prisão aos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que desmembrou o corpo e fez o descarte de partes. Condenado a 28 anos de prisão pela morte da mãe, o homem havia progredido para o regime semiaberto no ano passado.