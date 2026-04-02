PT x PDT: impasse no RS pode afetar reeleição de Lula?

A possível aliança entre PT e PDT no Rio Grande do Sul está longe de um consenso. Enquanto a direção nacional pressiona pela união em nome de um projeto maior, lideranças e militantes resistem à ideia de abrir mão da candidatura própria no Estado. O impasse pode ter impactos diretos na articulação política para 2026 e até na base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Gaúcha Atualidade, você confere os bastidores, as divergências e o que está em jogo nessa negociação.