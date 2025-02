PSICOPATAS cometem SUICÍDIO? DEISE MOURA DOS ANJOS é encontrada morta na prisão | Conversas Cruzadas

A mulher presa por suspeita de ter envenenado farinha com arsênio foi encontrada morta na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Deise Moura dos Anjos, 42 anos, estava presa preventivamente desde 5 de janeiro. O chefe de polícia informou que provavelmente ela tenha usado suas roupas para o enforcamento. Segundo a Polícia Penal, ela estava sozinha na cela, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que constatou que a morte ocorreu "por asfixia mecânica autoinfligida". O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (13), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebeu ao vivo o delegado e chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Fernando Sodré, a psiquiatra forense, professora e coordenadora do curso de formação em psicoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Vivian Day, e a cientista social, mestre em Antropologia Social e doutora em Ciência Política pela UFRGS; policial penal e membro do Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul (SINDPPENRS), ⁠Nívea Carpes, para debater a morte de Deise na prisão e os rumos da investigação.