O Grêmio visita o Vitória, nesta quarta (4), no estádio Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem um confronto direto com o Rubro-Negro por uma vaga na Sul-Americana. Atualmente, o Vitória está na 10ª posição, com 45 pontos, enquanto o Grêmio é o 11º, com 44. O repórter Eduardo Gabardo falou sobre a provável escalação gremista no "Esportes ao Meio-Dia". Vem conferir!