PROTESTOS NA ARGENTINA: por que milhares foram às ruas? É contra Milei? | Conversas Cruzadas

Com um discurso agressivo e a promessa de romper com a velha política e os valores esquerdistas, Javier Milei aplicou forte ajuste econômico com uma política de cortes de gastos. Após pouco mais de um ano de sua chegada ao comando da Casa Rosada, como está a economia da Argentina e a popularidade de Milei? O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (24), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o cientista político e professor de Relações Internacionais, Bruno Lima Rocha, e o economista associado do IEE e sócio da Liberta Investimentos, ⁠Matheus Gonzalez, para debater se Javier Milei faz bom ou mau governo.