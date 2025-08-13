Proposta de LULA para REGULAR REDES SOCIAIS pode CENSURAR LIBERDADE? | Conversas Cruzadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta para regulação das redes sociais. Segundo Lula, a regulamentação das big techs e redes sociais no Brasil contribuirá para a proteção de crianças e adolescentes. O debate ocorre após vídeo do influenciador Felca denunciando "adultização" de crianças e adolescentes. O presidente defendeu que as grandes corporações de tecnologia devem estar sujeitas às regras no Brasil. Ele criticou ainda carta do governo dos Estados Unidos que afirmava que as big techs norte-americanas não aceitavam ser regulamentadas. Lula também recordou que o STF votou uma decisão em que as plataformas são responsáveis pelo conteúdo.