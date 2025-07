A prefeitura de Porto Alegre apresentou nessa quarta-feira (23) o modelo de parceria público-privada (PPP) para a Usina do Gasômetro, no Centro Histórico. O projeto estipula que um parceiro privado assuma a gestão, manutenção e exploração econômica do espaço por 20 anos. O Gaúcha Atualidade recebeu o secretário de Parcerias de Porto Alegre, Giuseppe Riesgo, para explicar os detalhes do projeto.