Projeto Antifacção: quais as medidas para acabar com o crime organizado?

O Congresso espera votar nesta terça-feira (18) o projeto que endurece as leis contra integrantes de facções. A versão final ainda não é conhecida, já que o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) já fez ao menos quatro versões diferentes do texto e ainda terá reuniões com ministros do governo Lula antes de fechar o projeto. O Gaúcha Atualidade ouviu três especialistas em segurança pública para entender os reflexos de possíveis mudanças que serão apreciadas em Brasília e entender qual seriam as premissas prioritárias. Recebemos no estúdio o consultor em segurança Alberto Kopittke, o delegado da Polícia Civil Mario Souza e o jornalista Humberto Trezzi, com mais de 40 anos atuando em coberturas do tema.