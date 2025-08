Cada vez mais, as escolas gaúchas investem em internacionalização, com diferentes oportunidades para os estudantes. Iniciativas como o programa de dupla diplomação, ofertado pela Academica International Studies (AIS), vêm atraindo alunos que desejam estudar no exterior. Além de permitir aprimorar o inglês e promover momentos de troca cultural com professores e estudantes de outros países, o programa abre portas para ingressar em universidades estrangeiras renomadas.