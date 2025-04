As aulas da rede municipal de ensino de Caxias do Sul foram retomadas nesta quinta-feira (3). As escolas ficaram fechadas na quarta-feira (2), após a professora de inglês Thais de Oliveira, de 34 anos, ser atacada por dois alunos de 14 e 15 anos com faca. O diretor da escola conversou com o Gaúcha Atualidade sobre o episódio de violência.