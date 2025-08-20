Professora agride criança no RS; avião dos EUA pousa em Porto Alegre sem explicações e mais | Gaúcha Hoje

O Gaúcha Hoje desta quarta-feira (20) repercutiu o caso da professora que agrediu uma criança de quatro anos em Caxias do Sul. A agressão aconteceu dentro de uma sala de aula, na Escola Infantil Xodó Da Vovó, na manhã de segunda-feira (18) e foi gravada por uma câmera de segurança. 👉 Durante o programa, o repórter Gustavo Gossen também falou sobre a aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos que aterrissou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, sem explicações. Assista ao trecho!