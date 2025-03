Problemas no abastecimento de água afetam cidades do RS e prefeituras cobram Corsan

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, anunciou uma ordem de serviço determinando multa à Corsan/Aegea, no valor de R$ 125 mil por dia, em razão das falhas no abastecimento de água no município. Desde meados do mês de fevereiro, problemas afetam milhares de moradores da cidade. O programa Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (12) ouviu o prefeito de Passo Fundo e os prefeitos de Santa Maria e Campo Bom, que também têm reclamações sobre a companhia de saneamento, além da diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, que respondeu às críticas.