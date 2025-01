Prisão temporária de suspeita de envenenar bolo em Torres é prorrogada por mais 30 dias

A Justiça autorizou ontem (30), a prorrogação por mais 30 dias da prisão temporária de Deise Moura dos Anjos, suspeita de envenenar com arsênio quatro pessoas da família do marido, em Torres, no Litoral Norte. O pedido foi da Polícia Civil. Deise foi presa em 5 de janeiro, com prazo de 30 dias. A prorrogação vale a partir do dia 4 de fevereiro, quando essa ordem venceria. Segundo o delegado Marcos Vinicius Muniz Veloso, "a liberdade de Deise coloca em risco a obtenção das provas", e por isso a prorrogação foi solicitada.