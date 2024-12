No SuperSábado deste dia 14, a colunista Kelly Matos traz mais informações sobre a prisão do general Walter Braga Netto, realizada nesta manhã pela Polícia Federal. Ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro na chapa de 2022, Braga Netto é alvo do inquérito do suposto golpe de Estado que tinha o objetivo de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.