Sexta-feira, 24 de jul de 2026
DESTAQUES
Juventude
bolívar x grêmio
cenipa
próximo jogo do grêmio
relatório cenipa acidente voepass
Porto Alegre
13º
Últimas notícias
Zero Hora
Edição do Dia
Gaúcha
Vídeos
Esportes
Destaques
Produtos
Regiões
Colunistas
Editorias
CONTEÚDOS PATROCINADOS
Aplicativos
Assinantes
Atendimento ao assinante
Fale com o Clube do Assinante
Fale com a Redação
Quem é quem
Anuncie seu negócio
Práticas editoriais em GZH
Perguntas Frequentes
ECAD
VIDEOS
Previsão do tempo com Cléo Kuhn | 24/07/2026
Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira.
24/07/2026 - 05h45min
Compartilhar
Mais vídeos
Últimas de Ambiente
02:47
Vídeo
Previsão do tempo com Cléo Kuhn | 24/07/2026
11:53
Vídeo
ATENÇÃO, ALERTA e INUNDAÇÃO: as COTAS do GUAÍBA e o que esperar para os próximos dias | Gaúcha+
08:02
Vídeo
Dono vê casa ser levada pelo rio no RS e relata momento de tristeza | Timeline
02:46
Vídeo
Previsão do tempo com Cléo Kuhn | 23/07/2026
10:46
Vídeo
Qual é a chance de uma nova enchente em Porto Alegre? Professor da UFRGS explica | Gaúcha+