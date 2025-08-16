Sexta-feira, 22 de ago de 2025
DESTAQUES
Newcastle x Liverpool
Marcos Leonardo
Restituição Imposto de Renda 2025
Robinho
Mundial de Volei feminino 2025
Quina 6806
Porto Alegre
19º
Últimas notícias
Zero Hora
Edição do Dia
Gaúcha
Inter
Grêmio
Clube do Assinante
Destemperados
Donna
Passatempos
Horóscopo
Loterias
ZH Indica
Newsletters
Para Você
Painel da Reconstrução
Podcasts
Vídeos
Conteúdo para Marcas
Passo Fundo
Pioneiro
Porto Alegre
Ambiente
Campo e Lavoura
Ciência e tecnologia
Colunistas
Comportamento
Conselho Editorial
Cultura e Lazer
Economia
Educação
Eleições
Emprego
Esportes
Gente
Geral
Grupo de investigação
GZH Para Você
Grêmio
Inter
Mundo
Opinião
Política
Reportagens Especiais
Saúde
Segurança
Trânsito
Viral
CONTEÚDOS PATROCINADOS
Publicidade Legal
Aplicativos
Aplicativos para iPhone e iPad
Aplicativos para Android
Assinantes
Zero Hora Edição Digital
Zero Hora Edição Digital (somente texto)
Clube do assinante
Portal do Assinante
Atendimento ao assinante
Fale com o Clube do Assinante
Fale com a Redação
Quem é quem
Anuncie seu negócio
Práticas editoriais em GZH
Perguntas Frequentes
ECAD
Vídeos
Previsão do tempo com Cléo Kuhn | 16/08/2025
Confira a previsão do tempo para o fim de semana.
16/08/2025 - 06h16min
Compartilhar
Compartilhar
Mais vídeos
Últimas de Ambiente
05:03
Vídeo
“O problema todo está na noite de sexta”: confira como fica a previsão do tempo para o RS neste final de semana
02:23
Vídeo
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira
01:53
Vídeo
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira
02:54
Vídeo
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira
03:18
Vídeo
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira