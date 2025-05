PREVISÃO DO TEMPO: CHUVA, FRIO e VENTANIA no RS nos próximos dias? | Conversas Cruzadas

O inverno de 2025 terá início no dia 20 de junho, às 23h42min, no horário de Brasília. A estação se estende até 22 de setembro, quando dá lugar a primavera. Mas a primeira onda de frio do ano já reduziu significativamente a temperatura em diferentes regiões do Rio Grande do Sul desde quarta-feira (28). E a promessa de geada e neve se cumpriu. A tão esperada neve chegou em São José dos Ausentes na manhã desta quinta-feira (29). Os primeiros flocos foram registrados por volta de 7h40min. No amanhecer, por volta das 6h, a temperatura no termômetro no centro da cidade marcava 2ºC. A chuva congelada acompanhada de alguns flocos de neve foi registrada também em Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (29), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o secretário adjunto de Assistência Social de Porto Alegre, Nelson Beron, o climatologista chefe do Departamento de Geografia da UFRGS, ⁠Francisco Aquino, a meteorologista do Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, ⁠Cátia Valente, e o idealizador e presidente do coletivo Cozinheiros do Bem - Food Fighters, ⁠Julio Ritta, para debater como será o inverno 2025 e as ações para enfrentar o frio no RS.