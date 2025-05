O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu nesta terça-feira (6), no Palácio da Alvorada, ministros e o novo presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, para discutir a resposta do governo ao escândalo de descontos indevidos de aposentadorias e pensões.