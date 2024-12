O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado no fim da noite desta segunda-feira (9), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a instituição de saúde, ele "encontra-se bem" e está internado na UTI. No programa Timeline desta terça-feira (10), a Chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, Sheila Martins, explicou a cirurgia feita pelo presidente e quais as sequelas resultantes do procedimento.