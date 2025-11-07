"Prefeituras despacham": prefeito de Florianópolis explica vídeo polêmico

O vídeo no qual o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), aparece falando em "controlar quem chega" à capital catarinense gerou repercussão nas redes sociais nesta semana. A prefeitura nega o bloqueio e afirma que o atendimento ocorre somente quando a própria pessoa procura o posto em busca de ajuda. Topázio afirma que mais de 500 pessoas foram "devolvidas" às cidades de origem e que, caso alguém desembarque sem emprego ou moradia, a prefeitura "dá a passagem de volta".