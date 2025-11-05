Prefeito socialista em Nova York, assédio à presidente do México e crise no PL catarinense | Andei Pensando | 05/11/2025

O episódio de hoje comenta a eleição histórica de Zohran Mamdani como prefeito de Nova York, o primeiro muçulmano e socialista a comandar a cidade símbolo do capitalismo mundial. Gabriel Wainer analisa o impacto político e moral da vitória: um programa econômico que promete congelar aluguéis, criar creches gratuitas e oferecer transporte público de graça, enquanto reacende um debate sensível sobre antissemitismo, segurança e a convivência entre fé e ideologia. O programa também aborda o assédio sofrido pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, em plena rua da Cidade do México. A cena, registrada em vídeo, mostra como o machismo ultrapassa qualquer fronteira. Na política brasileira, o destaque é o drama do PL em Santa Catarina, com o “reality show” do bolsonarismo: Carlos Bolsonaro, Michelle, Caroline de Toni e Ana Campagnolo em uma disputa pública por alianças, vaidades e poder. “Onde tem Bolsonaro, tem família, e onde tem família, tem drama”, resume o apresentador. E no quadro Militando, Gabriel analisa a fala de Lula sobre a operação policial no Rio, e explica por que o presidente “falou o errado no pior momento possível”.