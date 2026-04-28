PRÉDIOS MAIS ALTOS em POA: benefício para CONSTRUTORAS ou para a POPULAÇÃO? | Conversas Cruzadas

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou a primeira etapa do Plano Diretor da Capital — o Plano Diretor Urbano Sustentável (PDUS) — representando uma vitória para o governo do prefeito Sebastião Melo. O projeto estabelece novas regras gerais para o urbanismo da cidade. Foram 22 votos favoráveis e 12 contrários. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (28), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo a vereadora de Porto Alegre (PT) Juliana de Souza e o vereador de Porto Alegre (MDB) Idenir Cecchim, para debater a aprovação na câmara e o que ainda está em jogo.