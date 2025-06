Na zona sul de Porto Alegre, o Residencial Encosta do Poente completa 50 anos como símbolo da arquitetura gaúcha. Com formato de escada, o prédio chama atenção de quem passa pelo Beira-Rio, colado ao Morro Santa Tereza e com vista para o Guaíba. Projetado por Ruben Kleebank e construído entre 1972 e 1975, abriga 30 apartamentos que mais parecem casas cravadas na encosta — cada um com pelo menos 281 m², terraço e piscina privativa.