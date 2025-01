"PRECISA CHOVER": ESTIAGEM vai piorar no RS? Qual a PREVISÃO para fevereiro? | Conversas Cruzadas

O entusiasmo com a supersafra colhida graças a um verão de precipitações na medida nas principais regiões produtoras de grãos passa longe da zona sul do Estado. Na região, uma das novas fronteiras da soja no Rio Grande do Sul, a quase euforia cede lugar ao cenho franzido da preocupação com a estiagem que até agora levou 11 municípios a decretar situação de emergência. A falta de chuva, que em alguns locais passa de dois meses e meio, criou um cenário de desolação em meio ao pampa. Grandes lavouras e hortas de subsistência foram dizimadas. A produção de leite mingua a cada dia. O campo nativo crestado e as pastagens de inverno que não nascem pela falta de umidade indicam um risco cada vez maior de morte de animais nos meses mais frios pela falta de alimento. Em localidades carentes do Interior, é o caminhão-pipa que garante água para a população matar a sede. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (27), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo a colunista de agronegócio da Zero Hora, Gisele Loeblein, o diretor técnico da Emater/RS-Ascar, Claudinei Baldissera, o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, e o diretor-geral da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Amaral, para debater como enfrentar a estiagem que ameaça o agronegócio no Rio Grande do Sul.