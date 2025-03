Faltam três dias para o fim do prazo estabelecido pela prefeitura para a saída de 57 de famílias e início das obras de recuperação do dique do bairro Sarandi, em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (7), a aposentada Ordalina Silva de Moraes Moreira, 71 anos, se preparava para se mudar. Ela reside há quase 40 anos com o marido em uma casa na Rua Aderbal Rocha Fraga, vizinha ao dique, e conversou com o repórter da Rádio Gaúcha, Paulo Rocha.