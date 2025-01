Posse de Maduro é legítima ou eleição na Venezuela foi fraudada? | Conversas Cruzadas

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse para um terceiro mandato no cargo, meses depois de ter sido declarado vencedor em eleições amplamente contestadas pela comunidade internacional e por observadores independentes. A cerimônia aconteceu um dia após a detenção da líder da Oposição Venezuela, María Corina Machado, que participava de um protesto contra o ditador. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (10), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebeu ao vivo o empresário e co-fundador do Instituto de Estudos Empresariais, Roberto Rachewsky, e o professor de História da Fundação Liberato NH, Daniel Sebastiani, para debater se posse de Nicolás Maduro na Venezuela é legítima ou antidemocrática.