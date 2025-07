Porto Alegre tem uma morte no trânsito a cada 4 dias em 2025

As ruas e avenidas de Porto Alegre têm, com cada vez mais frequência, sido cenário de acidentes que resultam em mortes. De janeiro a junho de 2025, uma pessoa morreu no trânsito a cada quatro dias, segundo dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O número elevado preocupa autoridades que enxergam uma tendência de alta contínua. No ano passado 84 pessoas perderam a vida, nível mais alto desde 2017, quando foram 90 mortes, conforme levantamento da EPTC.