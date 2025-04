A capital gaúcha pode ter regiões permanentemente alagadas até 2100. Um estudo da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, projetou que o nível do mar pode subir até 1,9 metro em 75 anos. Com isso, Porto Alegre pode ser afetada, conforme mostra uma projeção interativa na Climate Central. A informação foi trazida pela repórter Ana Muller no programa Gaúcha Hoje desta quinta-feira (10). ▶️ Assista ao trecho!