Por trás dos microfones do Gaúcha Atualidade: tudo o que você não ouve no ar | Paralelas

No episódio desta semana, Juliana Bublitz recebe as jornalistas Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra. Elas são apresentadoras do Gaúcha Atualidade, um dos programas de maior audiência e relevância do rádio gaúcho.

No Paralelas, elas compartilham histórias marcantes de suas trajetórias, os bastidores do Atualidade, a responsabilidade de informar milhões de gaúchos e o peso (e o orgulho) de representar tantas mulheres em posições de liderança no jornalismo. Falam sobre coragem, sobre enfrentar críticas, sobre ética e compromisso com o público.

Também abrem espaço para conversas íntimas: maternidade, julgamentos, o impacto das redes sociais, a amizade entre elas e o equilíbrio entre vida pessoal e jornalismo diário.