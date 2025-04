Por que ZUCKERBERG pode ser obrigado a VENDER Instagram e WhatsApp? | Conversas Cruzadas

Mark Zuckerberg voltou aos tribunais de Washington nesta terça-feira (15), no segundo dia do julgamento de sua empresa Meta, matriz do Facebook acusada de comprar o Instagram e o WhatsApp para sufocar possíveis concorrentes. O bilionário, que fez de tudo para evitar o julgamento federal, falou na segunda-feira sobre o início do Facebook e começou a responder às perguntas do tribunal nesta terça-feira. O julgamento é um revés para Zuckerberg, que intensificou sua relação com o novo governo do presidente Donald Trump na esperança de resolver o caso fora dos tribunais e evitar oito semanas de audiências na corte federal. O caso está sendo julgado cinco anos após a queixa ter sido apresentada durante o primeiro governo Trump. Em caso de derrota, a Meta pode ser forçada a separar-se do Instagram e WhatsApp. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (15), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a gerente de conteúdo e colunista de GZH, Isabel Marchezan, o advogado, professor de Direito Digital da FMP e presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB/RS, ⁠Juliano Madalena, e o desembargador do TJRS, Carlos Eduardo Richinitti, para debater se após julgamento da Meta, Zuckerberg terá que vender o Instagram e o WhatsApp.