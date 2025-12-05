Por que Zé Victor Castiel se sente um operário da arte | Paralelas

No novo episódio do Paralelas, Juliana Bublitz conversa com o ator, produtor e agitador cultural Zé Victor Castiel, um dos nomes mais queridos e longevos das artes cênicas gaúchas. Com mais de quatro décadas de carreira, ele relembra trabalhos no cinema, no teatro e na televisão, e fala sobre como construiu uma trajetória marcada por humor, inquietação e uma relação profunda com Porto Alegre.

Castiel também revisita a história do Porto Verão Alegre, festival que ajudou a criar e que, há mais de 20 anos, movimenta a cena cultural da Capital durante os meses de janeiro e fevereiro. Ele conta bastidores da primeira edição, revela desafios das produções independentes e explica por que acredita que o público porto-alegrense é um dos mais afetivos do país.

Um episódio sobre persistência, amor pela cidade, a força da cultura local e a alegria como forma de resistência.