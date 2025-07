Por que Trump taxou Brasil e como isso afeta a economia brasileira?

Com 50% de taxa sobre produtos brasileiros importados aos Estados Unidos, o Brasil é o país com a maior tarifa entre os outros 22 que sofreram aumento nesta semana. O tributo, que entrará em vigor a partir de 1º de agosto, foi anunciado na quarta-feira (9) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (10) conversou com o economista e professor da Universidade George Washington, Mauricio Moura, e com o presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier, para entender como as tarifas afetam a economia brasileira.