Por que Thiago Lacerda se sente quase gaúcho | Paralelas com Ju Bublitz

No novo episódio do Paralelas, o ator Thiago Lacerda conversa com Juliana Bublitz sobre sua ligação afetiva com o Rio Grande do Sul e sobre o papel da arte na reconstrução da memória coletiva. Carioca de nascença, mas “gaúcho de alma”, como ele mesmo define, Thiago se tornou parte da história cultural do Estado ao interpretar personagens marcantes, como o Capitão Rodrigo, Giuseppe Garibaldi e agora Bento Gonçalves, no filme Porongos.

Durante a entrevista, ele reflete sobre o significado de dar vida a essas figuras e sobre o poder que o cinema e o teatro têm de iluminar capítulos esquecidos da história. O ator fala sobre a urgência de discutir o massacre de Porongos, episódio da Revolução Farroupilha que vitimou soldados negros, e defende a arte como caminho para a reparação e o diálogo. Thiago também relembra bastidores de produções históricas, como a minissérie A Casa das Sete Mulheres, e conta a emocionante história da cena gravada sob uma tempestade real.