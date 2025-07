Por que PORTO ALEGRE sempre ALAGA? Bueiros estão ENTUPIDOS? | Conversas Cruzadas

O governo do Estado planeja entregar as obras do sistema de proteção contra cheias até 2031. Segundo o cronograma apresentado, a primeira obra a ficar pronta seria dos diques de Eldorado do Sul, com conclusão prevista para dezembro de 2030. Esta também é a intervenção mais avançada: atualmente, está na fase de contratação de empresa que atualizará o anteprojeto. As outras estruturas apresentadas no cronograma — diques no Arroio Feijó, em Porto Alegre, e nas bacias dos rios Gravataí e Sinos — estão previstas para o segundo semestre de 2031. Destas, a primeira terá edital para atualizar o anteprojeto publicado neste mês. As obras nas bacias ainda dependem de licenças ambientais. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (30), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo o secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, Fernando Fan, e o diretor-presidente do DMAE, Bruno Vanuzzi, para debater o que está sendo feito para evitar novas cheias no RS.