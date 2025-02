Por que o CENTRO HISTÓRICO se esvaziou? Como RESGATAR o movimento nas ruas? | Conversas Cruzadas

Palco de manifestações políticas e conhecida por abrigar prédios históricos de Porto Alegre, a Rua dos Andradas é uma das vias mais movimentadas da Capital. O alto fluxo de pedestres é o que abastece o comércio local, já que em boa parte da rua não é permitida a circulação de carros. Contudo, ao menos desde a pandemia, este movimento diminuiu significativamente, contexto agravado pela enchente de maio de 2024, quando a rua foi inundada. Alguns lojistas relatam queda de mais da metade do faturamento. Os preços dos aluguéis de salas na via, porém, estão no mesmo patamar de 2019, antes da emergência global do coronavírus. Não há dados específicos sobre a saída de lojas da Andradas, mas é perceptível o movimento de grandes marcas que deixaram seus pontos. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (26), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebeu ao vivo o empresário e diretor do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre (Sindha), Edemir Simonetti, o professor do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Eber Marzulo, o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores, e o corretor de imóveis e fundador da Recons, Kleber Sobrinho, sobre as lojas vazias no centro de Porto Alegre e o que é possível fazer para mudar esse cenário.