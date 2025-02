Por que o CAFÉ está tão CARO? Culpa da crise climática e da alta do dólar? | Conversas Cruzadas

Os mais recentes dados de inflação do país mostram que os alimentos seguem exercendo pressão no orçamento das famílias. Itens importantes e tradicionais na mesa dos brasileiros acumulam alta acima da média e na casa de dois dígitos em um ano, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além de corroer a renda da população, o preço elevado dos alimentos também é uma pedra no sapato do governo federal, que enfrenta crise de popularidade. Mesmo com expectativa por diminuição em algumas dessas pressões, a estimativa de especialistas é por uma manutenção da alta no preço da alimentação nos próximos meses.