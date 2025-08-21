Por que Malafaia tem tanto poder sobre Bolsonaro: “Manipula e é quase um coaching”

A Polícia Federal (PF) indiciou na quarta-feira (20) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais. 👉 No relatório de 170 páginas, a PF se baseia, entre outros pontos, em mensagens trocadas entre Jair Bolsonaro e o filho, além conversas do ex-presidente com Silas Malafaia, que também foi alvo de busca e apreensão na mesma ação.