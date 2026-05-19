Por que Lula quer indicar Messias ao STF mesmo após rejeição no Senado? Gabriel Wainer opina

O presidente Lula terá de enfrentar ao menos duas questões se quiser reenviar o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). Há uma regra no regimento interno do Senado que impede a análise de uma autoridade já rejeitada na mesma sessão legislativa – ou seja, no mesmo ano. Além disso, seria necessário superar na disputa por votos a força do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que já demonstrou ter forte controle sobre os colegas. Após a derrota histórica imposta pelo Senado no mês passado, Lula passou a avaliar nos bastidores a possibilidade de reenviar o nome de Messias a partir da tese de que mudar a escolha seria dar uma vitória pessoal a Alcolumbre. Confira a análise do comentarista Gabriel Sant'ana Wainer sobre o tema.