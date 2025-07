Todas as semanas, um jornalista do Grupo RBS compartilha com os leitores a paixão literária por meio de dicas de livros. A indicação da vez é do repórter Leonardo Martins, que está lendo "O Livro dos Abraços", de Eduardo Galeano. A obra reúne diversos minicontos do escritor uruguaio, que ora fala de desigualdade e repressão; ora fala de felicidade e esperança.