Por que Hytalo Santos só foi preso depois do vídeo do Felca: entenda o caso | Timeline

O Timeline desta sexta-feira (15) repercutiu a prisão do influenciador digital Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente. O paraibano é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de exploração e exposição de menores de idade nas redes sociais. Durante o programa, foram ouvidos o juiz titular da 1ª Vara da Infância de Juventude da Comarca de João Pessoa, Adhailton Lacet Porto, e Ana Maria França, promotora do MPPB. Assista ao trecho!