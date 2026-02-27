Por que cada vez mais idosos voltam a trabalhar após a aposentadoria

A aposentadoria não é sinônimo de descanso para milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Em muitos casos, tornou-se apenas mais uma fonte de renda, insuficiente para cobrir as despesas básicas. Com benefícios que, em 60% das situações, não passam de um salário mínimo (R$ 1.621 em 2026) – segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS), do Ministério da Previdência Social – e diante de um custo de vida pressionado por alimentação, moradia e saúde, cresce o número de idosos que retornam ao mercado de trabalho por necessidade.