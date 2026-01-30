Por que a nota de Toffoli sobre Banco Master acende um alerta

No Gaúcha Hoje desta sexta-feira (30), Gabriel Sant'Ana Wainer analisa a longa nota divulgada pelo ministro Dias Toffoli sobre o caso do Banco Master e explica por que ela acende um alerta institucional. Mais do que o conteúdo da defesa, o foco está na forma como o processo vem sendo conduzido: concentração de decisões no relator, controle de ritmo, sigilo e exceções tratadas como rotina. Quando a forma passa a ser tema, argumenta o comunicador, o caso já ultrapassou seu objeto jurídico e começa a produzir efeitos políticos e democráticos.