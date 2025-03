Um ano e meio depois da primeira enchente que inundou as cidades de Muçum e Roca Sales, no Vale do Taquari, a histórica ponte rodoferroviária Brochado da Rocha teve o trânsito liberado para veículos nesta quarta-feira (5). A estrutura passou por reforma após ter sido parcialmente destruída em setembro de 2023. A obra teve um investimento de R$ 9,6 milhões