Ponte da Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, seguirá fechada por mais sete meses

A obra na ponte sobre o Arroio Dilúvio, no cruzamento da Rua Ramiro Barcelos com a Avenida Ipiranga e a Rua São Luís, em Porto Alegre, passa por uma reavaliação. Desta vez, foi necessário interromper o trabalho no local. A demora na solução do problema ocorre porque a ponte está mais danificada do que o constatado originalmente. Das 12 vigas que sustentam o pavimento, duas estão rompidas. No Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (9), o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores, atualizou a situação e o prazo para a obra ficar pronta.