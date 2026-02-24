Polilaminina para lesões de medula: por que cientistas pedem cautela

O Timeline desta terça-ferira (24) debate a repercussão nas redes sobre a polilaminina, substância estudada pela pesquisadora brasileira Tatiana Sampaio e apontada como promissora para tratamento de lesões na medula. Apesar dos relatos iniciais animadores, especialistas lembram que os estudos ainda são preliminares e que a substância precisa passar por testes clínicos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comprovar segurança e eficácia.