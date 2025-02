Na última quinta-feira (13), o aposentado Romeu Müller, 76 anos, saiu da casa onde vive com a esposa, no bairro Sete de Setembro, em Sapiranga, no Vale do Sinos, por vota de 10h. Segundo a família, ele não disse a ninguém para onde iria. Desde então, ele não retornou mais ao lar. O seu desaparecimento foi registrado junto à Polícia Civil.