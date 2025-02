Grupo se passou pelo chefe da Polícia Civil do RS para extorquir vítima do golpe dos nudes. No ano passado, quadrilha usou identidade e foto do delegado Fernando Sodré, chefe da Polícia Civil do RS, para ameaçar vítima. Jovem, de 22 anos, pagou cerca de R$ 50 mil ao grupo criminoso, suspeito de aplicar o golpe dos nudes