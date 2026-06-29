Polícia prende suspeitos de fraude em compra de medicamentos contra câncer | Gaúcha Atualidade

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpre, nesta segunda-feira (29), 57 mandados de busca e um de prisão para investigar um grupo suspeito de fornecer medicamentos falsos para pessoas em tratamento contra o câncer pagos com recursos públicos, na Fronteira Oeste. Chamada de Operação Placebo, a apuração da Delegacia de Polícia de São Gabriel aponta indícios de fraude em orçamentos, entrega parcial de medicamentos, uso de empresas de fachada e até fornecimento de remédios com suspeita de falsificação.