Polícia investiga quem é o assaltante que matou um homem para roubar celular em Canoas. Vítima foi esfaqueada pelo criminoso no bairro Mathias Velho, na madrugada de 12 de julho. Outro suspeito, que teria escondido a arma do crime para evitar a prisão do comparsa, foi capturado na semana passada.